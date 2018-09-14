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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Ziyaret

Lefkoşa, 14 Eylül 18 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servis çalışanları ile 112 çalışanlarını ziyaret etti.Verilen bilgiye göre, dün gerçekleşen ziyarette Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy ve üyelerden oluşan heyet sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, ayrıca

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Ziyaret

Lefkoşa, 14 Eylül 18 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servis çalışanları ile 112 çalışanlarını ziyaret etti.Verilen bilgiye göre, dün gerçekleşen ziyarette Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy ve üyelerden oluşan heyet sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, ayrıca

14 Eylül 2018 Cuma 17:46
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Ziyaret

Lefkoşa, 14 Eylül 18 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servis çalışanları ile 112 çalışanlarını ziyaret etti.
Verilen bilgiye göre, dün gerçekleşen ziyarette Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy ve üyelerden oluşan heyet sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, ayrıca "Dünya Okuma Yazma Günü" nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için kitap bağışında bulundu.
(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI



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