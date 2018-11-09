Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor

BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ DE MARATONA KATILACAK

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): “Lefkoşa Türkcell’le Koşuyor” ismi altında Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na bugün itibarıyla 5 bin 780 kişi kayıt yaptırdı.LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret ederek maratona katılım numarasını takdim etti.LTB tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek koşulardan, 4 kilometre mesafeli koşu için başvuru pazar 10.00’a kadar; 10 ile 21 kilometre mesafeli koşular için ise başvuru bugün 17:00’ye kadar kabul edilecek.Koşulardan elde edilecek tüm gelir ihtiyaçlı bireylere yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacak.Büyük Han’da yarın saat 13.00’de karbonhidrat yüklemesi amacı ile makarna ikram edilecek.Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği de Lefkoşa Türkcell’le Koşuyor etkinliğine destek olacağını açıkladı.(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI