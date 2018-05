Lefkoşa-güzelyurt Anayolu Üzerindeki Üst Geçidin 15 Haziran’da Tamamlanması Hedefleniyor

GÖNYELİ BELEDİYESİ BAŞKANI BENLİ: “MÜTEAHHİT ÜST GEÇİDİ 15 HAZİRAN’DA BİTİRME SÖZÜ VERDİ"

“GÖNYELİ’DEKİ OKULLARA 42 ADET İ5 İŞLEMCİLİ AKILLI TAHTA ALINDI”



“2019 SONUNA KADAR HER EVE FİBER OPTİK”



Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerine inşası başlanan üst geçidin, 15 Haziran’da tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.



Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli bölgesindeki okullara yapılan yatırımlar ve Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde üst geçit çalışmalarının devam ettiği bölgeye, bir grup basın mensubu ile birlikte inceleme ziyareti gerçekleştirdi.



ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI



Ahmet Benli, üst geçit inşaatının incelenmesi esnasında basına yaptığı açıklamada, bölgedeki en büyük sorunlardan biri olan trafik yoğunluğunu rahatlatmak için hazırlanan üst geçidin tamamlanmasıyla Gönyeli trafiğinde büyük bir rahatlama beklediklerini; Atatürk Caddesi, Çağaloğlu Kavşağı ve Gönyeli Çemberi’ndeki trafik sıkışıklığının hafifleyeceğini belirtti.



Benli, üst geçit projesinin 5.5 milyona yakın bir maliyeti olduğunu ve tamamının Gönyeli’nin özkaynakları ile finanse edildiğini söyledi.



“15 HAZİRAN’DA BİTECEK”



Ahmet Benli, sözleşmeye göre üst geçitin 15 Temmuz’da tamamlanması gerektiğini ancak müteahhidin 15 Haziran’da bitirme taahhüdünde bulunduğunu da aktardı.

“42 ADET AKILLI TAHTA”



Benli, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokul’na ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların en iyi şekilde eğitim alması için çaba sarf ettiklerini, hedeflerinin “hızla küçülen dünyada, dünyalı insanlar yetiştirmek” olduğunu kaydetti.



“2019’A KADAR HER EVE FİBER OPTİK BAĞLANTI”



Gönyeli’deki okullara 42 adet i5 işlemcili akıllı tahta alındığını aktaran Ahmet Benli, gerek “Güvenli Kent”, gerekse diğer teknoloji altyapılı projeler için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliğinde 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.



“ÇOCUKLAR EĞİTİMİ EVLERİNDE DE TAKİP EDEBİLECEK”



Bu yatırımlarla çocukların eğitimlerini evlerinden de takip edebileceğini belirten Benli, Gönyeli İlkokulu’nun yenilenmesi ve “ülkenin ilk kampüs ilkokuluna” dönüşmesi çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydetti.



Benli, Gönyeli İlkokulu’na, Türkiye Cumhuriyeti yardımları ve Gönyeli Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde toplamda 24 derslik kazandırıldığını söyledi.



