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Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Yapımına 22 Haziran 2018’de başlanan Lefkoşa-Girne Anayolu Bakım Onarım Projesi’nin 4.5 km’lik ikinci etabı, yarın kontrollü olarak trafiğe açılıyor.

Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Yapımına 22 Haziran 2018’de başlanan Lefkoşa-Girne Anayolu Bakım Onarım Projesi’nin 4.5 km’lik ikinci etabı, yarın kontrollü olarak trafiğe açılıyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Yapımına 22 Haziran 2018’de başlanan Lefkoşa-Girne Anayolu Bakım Onarım Projesi’nin 4.5 km’lik ikinci etabı, yarın kontrollü olarak trafiğe açılıyor.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yolun asfalt ve bordür işleri biterken, korkuluk çakımının geriye kalan kısmı ile orta ve yan refüj dolgusu önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Çift şerit olan yol; şerit genişliği 3.5 m, banket genişliği 2.5 m, iç emniyet şerit genişliği 1 m ve platform genişliği 10.5 m olarak inşa edildi.

İkinci etap çalışmaları çerçevesinde yol çizgileri için iklim şartlarına uygun termoplastik yol çizgi boyası kullanılırken; yolun muhtelif yerlerine oto korkuluk çalımı yapıldı. 4.5 km‘lik bordür döşenen yolda, 1.2 km’lik drenaj amaçlı bordür bulunuyor.

Tüm bordürlerin siyah beyaz olarak boyandığı yolda 41 bin ton plentmiks temel ve 27 bin ton asfalt kullanıldı.

(AK/HA)

 

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