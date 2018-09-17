Lefkoşa’da Silahlı Soygun… Gesfi Döviz Bürosu’ndan 14 Bin Tl Çalındı

Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Lefkoşa’da Kermiya bölgesindeki Gesfi Döviz Bürosu silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Yüzü maskeli kişi 14 bin TL para çalarak kaçtı.

Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Lefkoşa’da Kermiya bölgesindeki Gesfi Döviz Bürosu silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Yüzü maskeli kişi 14 bin TL para çalarak kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.25 sıralarında meydana gelen olayda, döviz bürosuna giden yüzü maskeli bir erkek şahıs tasarrufundaki tabancayı görevli şahsa doğrultarak ilk tespitlere göre yaklaşık 14 bin TL tutarındaki parayı alarak olay yerinden koşarak kaçtı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(ŞEB/HA)

