Lefkoşa’da Pazar Gün, Ahmet Mutallip Caddesi Kısmi Olarak Trafiğe Kapalı Olacak

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Şubesi tarafından Ahmet Mutallip Caddesi’nde (Öğretmen Evleri- Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu) kanalizasyon hatlarını temizlemek için çalışmalar yapılacağından Pazar gün bu caddenin kısmi olarak trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

LTB’den yapılan açıklamada, çalışmalara 25 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinde başlanacağı, yaklaşık 5 saat sürmesi planlanan çalışma süresince caddenin kısmi olarak trafiğe kapalı olacağı belirtilerek, caddeyi kullanan araç sürücüleri ve bölge halkı, emniyetleri için uyarıcı levhalara uymaları konusunda uyarıldı.

(ÖK)