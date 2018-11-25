Lefkoşa’da Hastanede Tedavi Gören İki Kişi Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Lefkoşa’da tedavi gören iki kişi yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa da, Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’ da sakin Lütfiye Yusuf (K-87) aniden rahatsızlanarak vefat etti.

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde 20 Kasım’dan beri beyin damarları tıkanıklığıyla ilgili olarak tedavi görmekte olan Temitayo Adıgün (E-24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.

Her iki ölüm olayının nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

(AK/FEZ)