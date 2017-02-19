Lefkoşa’da “6. Metal Ayrıştırması” Yapıldı

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Yeşil Barış Hareketi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lefkoşa’da “6. Metal Ayrıştırması” etkinliği düzenledi.

Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, “Teneke Çocuk” projesi kapsamında dün LTB’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki “Araç Bakım Atölyeleri” yanındaki biriktirme noktasında alüminyum meşrubat kutusu ayrıştırması gerçekleştirildi.

“Geri Dönüşüm”ün çare olacağı yaklaşımıyla yola çıkan Yeşil Barış Hareketi, çevreye duyarlı vatandaşların ve kurumların desteği ile etkinliklerini sürdürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda dün sabah toplanan gönüllüler, kendi imalatları makinenin bakımı yaptıktan sonra gerekli diğer hazırlıkları tamamlayarak alüminyum, çelik ve diğer metalleri ayrıştırdı. Mıknatıslar yardımı ile ayrıştırılan alüminyum meşrubat kutuları, daha kolay depolanabilmesi için sıkıştırıldı.

Şu anda 19 belediye ile sürdürülen çalışmaların asıl hedefinin; ülke genelinde bütün belediyelerde sürdürülebilir bir yapıda geri dönüşüm alışkanlığı ve alt yapısı oluşturmak olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca, “çöp” diye nitelenen atıkların aslında yeniden kullanılabilecek bir kaynak olduğu vurgulandı.

“Daha temiz bir ülke ve hasta çocuklarımızın sağlığı” için yürütülen “Teneke Çocuk” projesine destek veren herkese teşekkür edilen açıklamada, gösterilen duyarlılığın her gün daha çok artması temenni edildi.

Etkinlik sonunda, gönüllülere ARUN firmasının hazırladığı yiyecek-içecek standında izaz ikramda bulunuldu.

(EMR/FEZ) FOTOĞRAFLI