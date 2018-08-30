banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
256.287
DOLAR
6.6323
STERLİN
8.5490
EURO
7.7512
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
30,000 Euro nakit para ile çıkış yapamadı
30,000 EURO NAKİT PARA İLE...
Ozanköy’de kavga
OZANKÖY'DE KAVGA
Akdoğan’da uyuşturucu
AKDOĞAN'DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : Törenler, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy\'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu\'ndaki tebrik kabulüyle başladı.  Kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 09.30’daki törenle devam etti.

Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : Törenler, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy\'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu\'ndaki tebrik kabulüyle başladı.  Kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 09.30’daki törenle devam etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:27
Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : Törenler, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy\'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu\'ndaki tebrik kabulüyle başladı.  Kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 09.30’daki törenle devam etti.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son buldu.

AKINCI ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Akıncı, Atatürk Anıtı’ndaki törende anı defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

En büyük eserin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda 30 Ağustos Zaferi’nin büyük önemi vardır. Oradaki askeri dehan Mehmetçiğin cesareti ile birleşince, Anadolu’nun yabancı işgalinden kurtulması ve yeni bağımsız bir devletin doğuşu mümkün olmuştur.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılında, kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin, yaşamakta olduğu tüm zorlukları aşarak, laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelişeceğine olan inancımızla seni bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ruhun şad olsun”

GEÇİT TÖRENİ

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören ise saat 10.00’da yapıldı.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tören birliklerinin denetlenmesinin ardından Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, tören birliklerinin selamını, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile birlikte aldı.

ATAK HELİKOPTERLERİ İLK KEZ GEÇİT TÖRENİNDE BOY GÖSTERDİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin  üretimini üstlendiği ATAK T129 Helikopterleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün törende uçuş yaptı.

ATAK Helikopterleri, TSK’nın havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2007 yılında hayata geçirildi. 

TSK’nın ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edildikten sonra milli aviyonik ve silah sistemleri eklenmesi ile ortaya çıkan ATAK; tasarımı, dayanıklılığı ve vurucu gücü ile etkili bir taarruz helikopteri olarak biliniyor.

 (FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan resti çekti “ne haliniz varsa görün”
Erdoğan resti çekti “ne haliniz varsa görün”
Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilköy İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilköy İle Devam Etti
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak
Carettalar Denizle Buluştu
Carettalar Denizle Buluştu
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı
Özersay’dan 30 Ağustos mesajı
Özersay’dan 30 Ağustos mesajı
Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”
Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”
Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı
Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve KKTC’de de törenlerle kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve KKTC’de de törenlerle kutlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim