Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:46

Lefkoşa Büyükelçiliği 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Lefkoşa Büyükelçiliği 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

"DEMOKRASİNİN ZAFERİNİ KUTLARKEN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ”

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 (.): Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” başlıklı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin, FETÖ’nün silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumlarına sızmış müritleri tarafından   tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bıraktığı vurgulandı.

Yaşananların , Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısı olduğuna dikkat çekilen mesajda, 250 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığı hatırlatıldı.

Mesajda, Türk halkının, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktığı, tankların önünde durduğu, devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu siper ettiği ifade edilerek, Türk halkının, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koyduğu, Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil,  millet iradesinin şekil vereceğini ispat ettiği vurgulandı.

Mesajda, “Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz” denildi.

(YIL/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku