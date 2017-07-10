"DEMOKRASİNİN ZAFERİNİ KUTLARKEN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ”

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 (.): Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” başlıklı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin, FETÖ’nün silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumlarına sızmış müritleri tarafından tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bıraktığı vurgulandı.

Yaşananların , Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısı olduğuna dikkat çekilen mesajda, 250 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığı hatırlatıldı.

Mesajda, Türk halkının, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktığı, tankların önünde durduğu, devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu siper ettiği ifade edilerek, Türk halkının, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koyduğu, Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini ispat ettiği vurgulandı.

Mesajda, “Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz” denildi.

(YIL/ŞEB)