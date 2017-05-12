Lefkoşa, Boğaziçi Ve Gazimağusa’da Yangın

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu 5.5 dönüm tarla içerisinde bulunan su boruları, kalıp tahtaları, sera naylonu ve kuru otlar yandı.

Öte yandan Boğaziçi Bahçeler mevkiinde bulunan, Ali Yanmaz'a ait ekili arazide tespit edilemeyen bir sebepten dolayı dün yangın meydana geldi. Yangın sonucu 5 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.

Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da Yılsay Arısal'a ait ofiste uzatma kablosunun ısınması dün gece yarısı yangın meydana geldi. Polis Basın Bülteni’ne göre itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bazı ofis eşyaları zarar gördü.