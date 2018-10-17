Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sezonu Açıyor

“HAYALET KUMPANYA” OYUNU 2 KASIM’DA SAHNELENMEYE BAŞLAYACAK



Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yaptığı “Hayalet Kumpanya” oyunu ile sezonu açıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de tiyatroseverlerle buluşacak oyun, her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak.

Anton Çehov’un kısa oyunlarından oluşan, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği, tek perdelik “Hayalet Kumpanya” oyununda, Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ile Havva Güleş oynayacak.

Orkestrada ise; Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu, Behiç Anibal yer alacak.

Oyunun dramaturjisini ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kutrafalı, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, Afiş tasarımını Umut Ersoy ve reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Bunun yanında, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, Efekt Uygulmasını Mehmet Eseri, dekor uygulmasını ise Mehmet Demir, Şükrü Demir ve Ergün Demir üstlendi.

Bilet satışı 09.00-16.00 saatleri arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve oyun akşamları kapıda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için; 22 78 782 numaralı telefon aranabilecek.

(TUĞ/HA)















