Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Kasım Ayı Programı Açıklandı



Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kasım ayında iki farklı oyunla seyircisiyle buluşacak.

Enerjisi ve komedi düzeyi yüksek kalabalık bir kadrodan oluşan Anton Çehov’un kısa oyunlarından kurgulanan kabare türündeki “Hayalet Kumpanya” ile geçen sezondan beri devam eden gölge oyunu “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” sahnelenecek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 78 782 numaralı telefon aranabilir.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kasım 2018 Programı şöyle:

7 Kasım’da Hayalet Kumpanya (20.00)(Bandabuliya Sahnesi), 10 Kasım’da Karagöz Sihirli Sebzeler (11.00)(Bandabuliya Sahnesi), 16 Kasım’da Hayalet Kumpanya (20.00)(Bandabuliya Sahnesi), 17 Kasım’da Karagöz Sihirli Sebzeler (11.00)(Bandabuliya Sahnesi), 21 Kasım’da Hayalet Kumpanya (20.00) (Bandabuliya Sahnesi), 23 Kasım’da Hayalet Kumpanya (20.00)(Bandabuliya Sahnesi), 24 Kasım’da Karagöz Sihirli Sebzeler (11.00)(Bandabuliya Sahnesi), 28 Kasım’da Hayalet Kumpanya (20.00)(Bandabuliya Sahnesi), 30 Kasım’da Hayalet Kumpanya (20.00)(Bandabuliya Sahnesi)

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

