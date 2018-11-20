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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu\'ndan “tilki İle Kirpi”...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yeni çocuk oyunu “Tilki ile Kirpi”nin prömiyerini gerçekleştirdi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu\'ndan “tilki İle Kirpi”...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yeni çocuk oyunu “Tilki ile Kirpi”nin prömiyerini gerçekleştirdi.

20 Kasım 2018 Salı 17:23
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu\'ndan “tilki İle Kirpi”...
Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yeni çocuk oyunu “Tilki ile Kirpi”nin prömiyerini gerçekleştirdi.

LBT’den yapılan açıklamaya göre, Hatice Tezcan\'ın yazıp yönettiği oyun 3-7 yaş grubu çocuklara hitap ediyor. Prömiyerde aileleriyle birlikte meraklı gözlerle oyunu izleyen çocuklar ayrıca oyuna dahil de oldu. Oyunda Asu Demircioğlu, Cem Aykut ve Hatice Tezcan rol aldı.

Çocukların katılımını sağlayan bu eğlenceli oyun, insan ve doğa ilişkisi üzerine eğiliyor.
Oyun, 3-7 yaş grubundaki çocuklar için her salı saat 10:00 ve 11:30\'da okullarla yapılan organizasyonlarla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu\'nda sahnelenecek.

(SEL) FOTOĞRAFLI
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