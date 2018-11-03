Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “hayalet Kumpanya” Oyunu İle Sezonu Açtı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Hayalet Kumpanya” oyunu ile dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde sezonu açtı.



Oyunun çevirmenliğini yapan tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmen Yılmaz Gruda’nın da hazır bulunduğu gecede Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları sergiledikleri performans ile beğeni topladı.



Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, oyun sonunda Yılmaz Gruda’yı sahneye davet ederek, “Hayalet Kumpanya” oyununun sezon açılışına katılımından dolayı teşekkür etti.



GRUDA



Yılmaz Gruda ise yaptığı konuşmada Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularının başarılı bir performans sergilediğini ifade ederek, herkesi oyunu izlemeye davet etti.



Tiyatroların seyircisi ile var olduğunu belirten Gruda, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun da sahnelediği oyunlarla takdiri ve desteklenmeyi sonuna kadar hak ettiğini vurguladı.



Anton Çehov’un kısa oyunlarından oluşan, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği, tek perdelik “Hayalet Kumpanya” oyununda, Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ile Havva Güleş rol aldı. Orkestrada ise Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu ile Behiç Anibal yer aldı.



Oyunun dramaturjisi ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kutrafalı, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, Afiş tasarımını Umut Ersoy ve reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Bunun yanında, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, dekor uygulamasını ise Mehmet Demir, Şükrü Demir ve Ergün Demir üstlendi.



HER ÇARŞAMBA VE CUMA 20.00’DE BANDABULİYA SAHNESİ’NDE



16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan “Hayalet Kumpanya” oyunu, çarşamba ve cuma günleri saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.



Bilet satışı 09.00 – 16.00 saatleri arasında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve oyun akşamları kapıda yapılacak.



Ayrıntılı bilgi için 2278782 numaralı telefon aranabilecek.



(RU/YIL)



