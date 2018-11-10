Lefkoşa Belediye Orkestrası “the Beatles” Konseri Verecek

KONSER 14 KASIM AKŞAMI BANDABULYA SAHNESİ’NDE



Lefkoşa, 10 Kasım 18 : 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırında Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından verilen “The Beatles” konseri Lefkoşa’da da tekrarlanacak.



LTB’den yapılan açıklamaya göre konser, 14 Kasım Çarşamba aksamı saat 20:00’de, Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak.



Şef Oskay Hoca yönetiminde verilecek konserde, solist Serdar Tuksal, The Beatles’ın sevilen ve klasikleşen şarkılarını yorumlayacak.



Konser biletleri 15 TL karşılığında Bandabuliya Sahnesi, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Orkestrası ve konser gecesi girişte temin edilebilir.



Daha ayrıntılı bilgi 2239825 veya 2278782 numaralı telefonlardan elde edilebilir.



(ÖZ/HA)



