Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 09:24

Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan İlkokullara Yönelik Çalışma...

Lefkoşa Belediye Orkestrası, ülke genelindeki ilkokullara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” adı altında çalışma başlattı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası'ndan İlkokullara Yönelik Çalışma...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Lefkoşa Belediye Orkestrası, ülke genelindeki ilkokullara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” adı altında çalışma başlattı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocukların müzik enstrümanlarını ve seslerini tanımalarını, konserin nasıl izlenmesi gerektiğini ve çok sesli müziğin “tadına varmalarını” hedefleyen projenin ilk konseri Levent İlkokulu’nun 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Repertuarın tamamının ilkokul şarkılarından oluşan konserde, öğrencilere konserin nasıl izlenmesi gerektiği ve enstrümanları tanıtan broşürler dağıtıldı.

Konserde ayrıca, enstrümanlar tek tek çocuklara tanıtıldı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 24 Saatte En Fazla Yağış Çamlıbel’de Kaydedildi Son 24 Saatte En Fazla Yağış Çamlıbel’de Kaydedildi
Ydp’den Tak’a Ziyaret… Ydp’den Tak’a Ziyaret…
Durduran Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Değerlendirdi Durduran Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Değerlendirdi
Bkp: “ubp-dp Azınlık Hükümeti Tıkanmıştır” Bkp: “ubp-dp Azınlık Hükümeti Tıkanmıştır”
Ktams’ın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki Grevi 8’inci Gününde… Grev, 30 Ocak’tan Sonra Süresiz Greve Dönüşecek Ktams’ın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki...
UYUŞTURUCU Taciri Kader Felek'e ibretlik Ceza ! UYUŞTURUCU Taciri Kader Felek'e ibretlik Ceza...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Son 24 Saatte En Fazla Yağış Çamlıbel’de...
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 8 kilogramla Çamlıbel’de kaydedildiğini...

Haberi Oku