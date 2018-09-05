Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu 2018-2019 Sezonu Kayıtları Başladı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (TAK): Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren LBO Çocuk Korosu, 2018-2019 dönem kayıtları başladı.

LBO’dan yapılan açıklamaya göre, şefliğini Hare Yakula’nın, yardımcı şefliğini Müge Görgül’ün ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki herkes, 15 Ekim Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştiren koro çalışmaları Cumartesi günleri iki grup şeklinde yapılıyor.

3-8 YAŞ VE 9-15 YAŞ OLARAK İKİ GRUBA KAYIT YAPILABİLECEK

Her cumartesi yapılacak çalışmalar 3-8 yaş grubu 11.30-12.15 saatleri arasında, 9-15 yaş grubu ise 12.30-13.30 saatleri arasında LTB Göçmenköy Sanat Parkı’ndaki Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında yer alacak.

Ülke genelinde ve başkent Lefkoşa’da birçok konser veren LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri ile ilgili sorular için 0533 8771573 ve 0533 8286666 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.

(AK/GÜL)

