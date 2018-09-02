Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu 2018-2019 Sezonu Kayıtları Başladı





Lefkoşa, 2 Eylül 18 : Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren LBO Çocuk Korosu 2018-2019 dönem kayıtları başladı.LBO’dan yapılan açıklamaya göre, şefliğini Hare Yakula’nın, yardımcı şefliğini Müge Görgül’ün ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki herkes 15 Ekim Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecek.Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştiren koro çalışmaları cumartesi günleri 2 grup şeklinde yapılmakta.Çalışmalar, 3-8 yaş grubu 11.30 – 12.15 saatleri arasında, 9 – 15 yaş grubu ise 12.30 – 13.30 saatleri arasında olmak üzere, LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleşiyor.Ülke genelinde ve başkent Lefkoşa’da birçok konser veren LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleriyle ilgili sorular için 0533 8771573 ve 0533 8286666 numaralı telefonlar aranabilecek.(AK/HÖ)