Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, Lefkoşa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün öğleden sonra yapılan asayiş operasyonunda kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’deki operasyon ise dün akşam başladı ve bu sabaha kadar sürdü. Asayiş operasyonunun yanı sıra 647 araç kontrol edildi. Polisin belirlemesine göre, 647 sürücüden 193’ü trafikte suç işledi, 4’ü alkollü araç kullandı. 193 sürücü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.