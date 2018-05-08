Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Yarın Bazı Bölgelere 6 Saat Elektrik Verilemeyecek...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım onarım çalışması nedeniyle, Ercan Havalimanı dahil Lefkoşa ve Gazimağusa’da birçok bölgeye 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Lefkoşa ilçesinde Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Değirmenlik, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Meriç,Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Kırıkkale ağıllar bölgesi, Erdemli, Erdemli ağıllar bölgesi, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve terminal binasının elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan Gazimağusa’da ise belirtilen saatlerde, Görneç, Serdarlı, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesislerine elektrik verilemeyecek.