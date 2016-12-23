Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Asayiş Operasyonu

Toplamda 510 araç kontrol eden polis ekipleri, 186 sürücünün trafikte suç işlediği tespit etti.

Lefkoşa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 14, Gazimağusa’da ise 10 kişi tespit edildi, haklarında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre polis dün akşam Lefkoşa ’da ve Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bet ofisleri, kumarhaneler kontrol edildi.