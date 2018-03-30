Lefkoşa ve Gazimağusa asayiş ve trafik operasyonu

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



Lefkoşa ve Gazimağusa Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanlarında dün akşam asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.



Lefkoşa’daki operasyonda alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 532 araç sürücüsünden 81’i hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edildi.



Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ise; bet ofisleri, gece kulübeleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile kumarhaneler kontrol edildi.



Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 200 araç sürücüsünden 91 araç sürücüsüne işlem yapıldı.