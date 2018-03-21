 Lefkoşa Türk Belediyesi Bir Fırını Mühürledi

LTB 70 İŞ YERİNİ DENETLEDİ

BİR İŞ YERİNE İHBAR VERİLDİ… BİR İŞLETMENİN FIRINININ FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında 70 iş yeri denetlenirken, bir iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.



LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Öğrendik Cafe” isimli işletmeye çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi ve 3 birim ürün gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.



Ayamar Market fırınından bir birim ürün gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edilirken, aynı işletmenin fırınının faaliyeti gayrı sıhhi ortam ve çalışanların sağlık karnesinin olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.



Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:



“16 Restoran, 1 Bar, 4 Kafe, 1 Gıda İmalathanesi, 4 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 2 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Oto Galeri, 1 Su Otomatı, 5 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci Yurdu, 2 Yaşlı Bakım Evi, 4 Off Licence, 1 Sinema, 2 Gıda Deposu, 19 Market.”