Lefkoşa Türk Belediesi Reklam Levhalarını Kaldırıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sınırları içerisindeki, yasaya uygun olmayan ve görsel kirliliğe yol açan reklam levhalarını kaldırmaya başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, cadde ve sokaklarda bulunan, elektrik direkleri üzerindeki levhalar, seyyar yönlendirme levhaları ve park yapılmaz uyarıcıları LTB ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Yeni çalışmayla, ilan ve reklam araçlarının Lefkoşa sınırları içerisinde yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarının ortadan kaldırılması; ilan ve reklâm araçlarının kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımının düzenlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

LTB’nin ocak ayında, belediye sınırları dahilinde, özel mülk içerisine reklam levhası asmak, bildiri dağıtmak isteyen; reklam, afiş, pankart vb. şeyleri teşhir etmek isteyen işyeri sahiplerine, LTB Reklam Şubesi’ne müracaatta bulunma çağrısı yaptığı anımsatılan açıklamada, LTB’nin kentin bütünlüğünü bozmayacak yeni yönlendirme reklam panolarını da şehrin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladığı kaydedildi.











