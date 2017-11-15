LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.Törene Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bazı dernek ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.Törende anıta çelenk konuldu, saygı duruşu eşliğinde bayraklar göndere çekildi, İstiklal Marşı okundu ve Anıt Özel Defteri imzalandı.ANIT ÖZEL DEFTERİNE YAZILANLARLefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü ve onuru için canlarınızı, kanlarınızı seve seve feda ederek şehitlik mertebesine ulaştınız.Sizlerden aldığımız güçle bugünkü mücadelemiz, sizlerin uğrunda şehit olduğunuz değerlere sahip çıkan Kıbrıs Türk Halkı’nı ileriye götürmek ve geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmaktır.Sizleri şükran ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.Ruhlarınız şad olsun”Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Tbp. Albay Hasan Cazımoğlu da deftere şunları kaydetti:“Aziz şehitlerimiz, bu günleri yaratmak ve yaşatmak uğruna, canlarınızı seve seve veren ve en yüce mertebeye erişen siz şehitlerimizin tekrar huzurundayız.Vermiş olduğunuz haklı ve onurlu mücadele sonucunda kurulan KKTC’yi ilelebet korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde biz de canımızı seve seve feda edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.Ruhunuz şad olsun”KTK Alay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Özçelik’in yazısı da şöyle:“Aziz Şehitlerimiz, asırlarca Türk Yurdu olan Yavruvatan Kıbrıs’ta Türk halkının onuru, özgürlüğü ve istiklali uğruna, barış ve düzeni sağlamak maksadıyla, bu uğurda kanlarınızı vatan toprağına akıtarak ve canlarınızı vererek şehitlik mertebesine ulaştınız.Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde gösterdiğiniz üstün cesaret, fedakarlık ve kahramanlık ile tarihimizde seçkin ve engin yerlerinizi aldınız. Siz kahraman aziz şehitlerimizin bıraktığı anılar, bizler için her zaman övünç ve güç kaynağı olacaktır.Yüce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mensubu olarak bizler, Kıbrıs türküyle tek yürek olup diğer dünya milletlerine örnek olan onurlu mücadeleleriniz ve sembolleşen kahramanlığınız sonucu kurulan KKTC’yi sonsuza dek korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde canlarımızı seve seve vermeye hazırız.Aziz şehitlerimiz yattığınız yer nur, mekanınız cennet olsun, sizler her zaman kalbinizdesiniz. Sizleri minnetle ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.Ruhunuz şad olsun”