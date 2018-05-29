Lefkoşa Sarayönü ve Merkez Lions Kulüplerinden Onkoloji Servisine bağış

Lefkoşa Sarayönü ve Merkez Lions Kulüpleri, Onkoloji Servisine bağışta bulundu.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Dönem Başkanı Sibel Türker Şadin'in Dönem Başkanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Bölümüne 3 adet tekerlekli sandalye bağışı yaptı.



Diğer taraftan Ezcan Özsoy Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü de, Lions Küresel Hizmetler etkinlikleri çerçevesinde Sarayönü Lions Kulübü ile 'Ortak Aktivite' olarak aynı servise yönelik kitap ve oyuncak bağışı gerçekleştirdi.Sandalye, kitap ve oyuncakların tesliminde Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Seray Gürün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Bakanlık Müşaviri Ümit Özkıran, Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü Doktorları ve her iki Lions Kulübü üyeleri hazır bulundu.