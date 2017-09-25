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25 Eylül 2017 Pazartesi 10:31

Lefkoşa Sancağı Komutanlarından Emekli Albay Özdirek Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa Sancağı’na bağlı 33’üncü Tabur Komutanlığı görevinde bulunan Barış Harekatı gazilerinden Emekli Albay Mustafa Cahit Özdirek Çanakkale’de hayatını kaybetti.

Lefkoşa Sancağı Komutanlarından Emekli Albay Özdirek Yaşamını Yitirdi
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TMT DERNEĞİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

 Lefkoşa Sancağı’na bağlı 33’üncü Tabur Komutanlığı görevinde bulunan Barış Harekatı gazilerinden Emekli Albay Mustafa Cahit Özdirek Çanakkale’de hayatını kaybetti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora taziye mesajı yayımlayarak önceki gün vefat eden ve Çanakkale’de askeri törenle Umur Bey Kabristanlığı’nda defnedilen Özdirek’in vefatından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Bora mesajında “Kıbrıs Mücahit Teşkilatı’nda üst düzeyde görev yapmış ve Mutlu Barış Harekatı’na katılmış Cahit Özdirek’in  aile bireylerine, mücahit silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunar, merhuma Allah’tan rahmet dileriz” ifadelerini kullandı.

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