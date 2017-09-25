Lefkoşa Sancağı Komutanlarından Emekli Albay Özdirek Yaşamını Yitirdi

Bora mesajında “Kıbrıs Mücahit Teşkilatı’nda üst düzeyde görev yapmış ve Mutlu Barış Harekatı’na katılmış Cahit Özdirek’in aile bireylerine, mücahit silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunar, merhuma Allah’tan rahmet dileriz” ifadelerini kullandı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora taziye mesajı yayımlayarak önceki gün vefat eden ve Çanakkale’de askeri törenle Umur Bey Kabristanlığı’nda defnedilen Özdirek’in vefatından duyulan üzüntüyü dile getirdi.