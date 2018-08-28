Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül’de
2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
Selimiye Meydanı’ndan 1 Eylül Cumartesi günü verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler. 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacağı bildirildi.
Zaman Tablosu şöyle:
1 Eylül Cumartesi
Start Selimiye Camii 17.30
Lefkoşa SSS 18.00
2 Eylül Pazar
Fota 1 10.18
Fota 2 11.06
Yılmazköy 1 13.09
Yılmazköy 2 14.57
Alayköy 1 16.20
Alayköy 17.03
Finish Podyum Selimiye Cami 18.30
Alptürk - Yücener Lider
2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı önce Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor. 2018 Takımlar Şampiyonasında ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
TAKIM İSMİ
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
1
|
1
|
Mehmet Karaoğlan
|
Mehmet Coşar
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
2
|
2
|
Mehmet Çocuk
|
Ahmet Akbıçak
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
3
|
3
|
Macila Rally Team
|
Fikri Macila
|
Mehmet Mişon
|
Mitsubishi Lancer Evo X R4
|
2
|
4
|
4
|
Nethouse Rally Team
|
Cevdet Alptürk
|
Mustafa Yücener
|
Ford Fiesta S2000
|
2
|
5
|
5
|
Nethouse Rally Team
|
Sadık Bilgimer
|
A.Buzlukçuoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evoo IV
|
1
|
6
|
6
|
Macila Rally Team
|
Cahit Yetkili
|
Harun Çakır
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
7
|
7
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
8
|
8
|
Nethouse Rally Team
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Rasım Çetinkaya
|
Mitusbishi Lancer Evo X
|
1
|
9
|
9
|
Selen Bilgimer
|
Mustafa Kandır
|
Mitsubishi Lancer Evo III
|
1
|
10
|
10
|
Yusuf Cambaz
|
Gökhan Sancar
|
Honda Civic
|
4
|
11
|
11
|
Macila Rally Team
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Mazhar Ünal
|
Suzuki Swift
|
4
|
12
|
12
|
Macila Rally Team
|
Halil Mulla
|
Mehmet Çağla
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
13
|
14
|
Asaf Akçın
|
Vural Vurur
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
N
|
14
|
15
|
Mehmetali Yavaşoğlu
|
Turgut Albayrak
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
1
|
15
|
16
|
Buğur Kambillili
|
Buğra Kambillili
|
Mitsubishi Lancer Evo VII
|
1
|
16
|
17
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Can-am Maverick X3
|
R
|
17
|
18
|
Edim Macila
|
Eser Harper
|
Can-am Maverick X3
|
R