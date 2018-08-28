Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül’de

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Selimiye Meydanı’ndan 1 Eylül Cumartesi günü verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler. 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacağı bildirildi.

Zaman Tablosu şöyle:

1 Eylül Cumartesi

Start Selimiye Camii 17.30

Lefkoşa SSS 18.00

2 Eylül Pazar

Fota 1 10.18

Fota 2 11.06

Yılmazköy 1 13.09

Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20

Alayköy 17.03

Finish Podyum Selimiye Cami 18.30



Alptürk - Yücener Lider

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı önce Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor. 2018 Takımlar Şampiyonasında ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.