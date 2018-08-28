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Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül’de

Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül’de

28 Ağustos 2018 Salı 12:38
Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül’de

Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül’de

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Selimiye Meydanı’ndan 1 Eylül Cumartesi günü verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler. 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacağı bildirildi.

Zaman Tablosu şöyle:

1 Eylül Cumartesi

Start Selimiye Camii 17.30

Lefkoşa SSS 18.00

2 Eylül Pazar

Fota 1 10.18

Fota 2 11.06

Yılmazköy 1 13.09

Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20

Alayköy 17.03

Finish Podyum Selimiye Cami 18.30

Alptürk - Yücener Lider

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı önce Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor. 2018 Takımlar Şampiyonasında ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.

SIRA NO

KAPI NO

TAKIM İSMİ

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

2

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

3

3

Macila Rally Team

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

4

4

Nethouse Rally Team

Cevdet Alptürk

Mustafa Yücener

Ford Fiesta S2000

2

5

5

Nethouse Rally Team

Sadık Bilgimer

A.Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evoo IV

1

6

6

Macila Rally Team

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

7

7

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

8

8

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitusbishi Lancer Evo X

1

9

9

Selen Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo III

1

10

10

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Honda Civic

4

11

11

Macila Rally Team

İbrahim Yolcu Argün

Mazhar Ünal

Suzuki Swift

4

12

12

Macila Rally Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Ford Fiesta R2

4

13

14

Asaf Akçın

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo VIII

N

14

15

Mehmetali Yavaşoğlu

Turgut Albayrak

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

15

16

Buğur Kambillili

Buğra Kambillili

Mitsubishi Lancer Evo VII

1

16

17

Göksel Macila

Buğra Tabak

Can-am Maverick X3

R

17

18

Edim Macila

Eser Harper

Can-am Maverick X3

R

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