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Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nün İTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürüttüğü yaz eğitiminin son gününde Yrd.Doç.Dr .Özkem Öge ile Yrd.Dç.Dr. Nermin Yönel “Ağız Hijyeni Eğitimi” verdi.

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nün İTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürüttüğü yaz eğitiminin son gününde Yrd.Doç.Dr .Özkem Öge ile Yrd.Dç.Dr. Nermin Yönel “Ağız Hijyeni Eğitimi” verdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:54
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nün İTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürüttüğü yaz eğitiminin son gününde Yrd.Doç.Dr .Özkem Öge ile Yrd.Dç.Dr. Nermin Yönel “Ağız Hijyeni Eğitimi” verdi.

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü Kulüp Kurucu Başkanı Munise Yeten, “Ramadan Cemil- Oral-B sponsorluğunda 50 adet Oral-B diş macunu, Oral-B diş fırçası ile kulubümüz tarafından kum saati eşliğinde Suriçinde ikamet eden başarılı öğrencilere hediye edildi” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 16:17
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