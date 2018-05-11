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Lefkoşa'nın tanınmış işadamı vefat etti

Acı kayıp

Lefkoşa'nın tanınmış işadamı vefat etti

Acı kayıp

11 Mayıs 2018 Cuma 10:55
Lefkoşa'nın tanınmış işadamı vefat etti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs'ın tanınmış işadamı Erdoğan Kanioğluları dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 yıldan beridir amansız hastalık kanserle mücadele eden Erdoğan Kanioğluları dün akşam tedavi gördüğü İstanbulda yaşama veda etti. 1940 doğumlu olup yardımsever kişiliğiyle tanınan Erdoğan Kanioğluları'nın ölümü başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yurtta derin üzüntüye sebep oldu. Erdoğan Kanioğluları'nın cenazesinin Istanbul'dan gelmesinin ardından yarın defnedilmesi bekleniyor. Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak çok değer verdiğimiz abimiz Erdoğan Kanioğluları'nın ölümünden dolayı derin üzüntü duymaktayız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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