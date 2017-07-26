Lefkoşa'nın suyu analize gönderilmişti...
Geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa’nın 18 bölgesinden şebeke suyu numunleri alınarak Devlet Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı.
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 17 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında LTB sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından yapılan iş yeri denetimlerinde toplam 46 iş yeri denetlendi.
Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyledir: 11 Restoran, 4 gıda deposu, 3 pastane, 1 kafeterya, 2 bar, 3 kuaför, 2 market, 1 birlik lokali, 1 balık satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 2 kasap, 5 pansiyon, 3 internet cafe, 1 büfe, 1 su satış bayii, 3 oto galeri, 1 bilardo salonu, 1 oto yıkama
Şebeke suları ve uzun ömürlü süt numuneleri temiz
Geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa’nın 18 bölgesinden şebeke suyu numunleri alınarak Devlet Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı ve tüm bölgelere ait numunelerin sonuçları tüketime uygun çıktı.
Denetimler kapsamında UHT (uzun ömürlü) sütlerden alınan ve Veteriner Dairesi Laboratuvarında mikrobiyolojik analizleri yapılan numunelerin de analiz sonuçları tüketime uygun çıktı.