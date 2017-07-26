 Lefkoşa'nın suyu analize gönderilmişti...

Denetimler kapsamında UHT (uzun ömürlü) sütlerden alınan ve Veteriner Dairesi Laboratuvarında mikrobiyolojik analizleri yapılan numunelerin de analiz sonuçları tüketime uygun çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa’nın 18 bölgesinden şebeke suyu numunleri alınarak Devlet Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı ve tüm bölgelere ait numunelerin sonuçları tüketime uygun çıktı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından yapılan iş yeri denetimlerinde toplam 46 iş yeri denetlendi.