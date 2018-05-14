Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun “Bir Bahar Akşamı” konseri yarın

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu yarın akşam “Bir Bahar Akşamı” konseri veriyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alacak.

Türk sanat müziği bestekarlarının Hicaz ve Muhayyer Kürdi makamlarından derlenen seçkin bir repertuvarın sunulacağı konserde ayrıca çalınan eserleri temsilen dans da yapılacak.

Halka açık konser ücretsiz olacak.