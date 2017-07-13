Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda KHYD Yararına Kermes

Dernek Koordinatörü Engin Savim, kermesin bugün üçüncüsünün düzenlendiğini, amacın elde edilecek gelirle artan kanser vakaları karşısında, hastaların taleplerini karşılayabilmek olduğunu söyledi.

Kermeste, 5 ve 20 TL arasında etiketli elbise, ayakkabı gibi ürünleri satışa sunuluyor.