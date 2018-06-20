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Lefkoşa Merkez Bankası giriş kapısına içinde yanıcı madde bulunan pet şişe atıldı

Lefkoşa Merkez Bankası giriş kapısına içinde yanıcı madde bulunan pet şişe atıldı

20 Haziran 2018 Çarşamba 06:40
Lefkoşa Merkez Bankası giriş kapısına içinde yanıcı madde bulunan pet şişe atıldı

ŞİŞE BANKA KAPISINA TEMAS ETMEDEN SÖNDÜ

Lefkoşa Merkez Bankası giriş kapısına içinde muhtemelen yanıcı madde bulunan pet şişe atıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 01.00 sıralarında bankanın giriş kapısına meçhul bir şahıs tarafından yakılarak atılan pet şişe banka kapısına temas etmeden yanıp söndü.

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Olay sonrası ciddi bir hasar olmazken, şişenin yandığı yerdeki mermerler islendi.

Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 09:51
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