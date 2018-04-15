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Lefkoşa Merite Bir Ateş Daha Düştü

38 yaşında hayata veda etti

Lefkoşa Merite Bir Ateş Daha Düştü

38 yaşında hayata veda etti

15 Nisan 2018 Pazar 21:34
Lefkoşa Merite Bir Ateş Daha Düştü
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38 YAŞINDAKİ HİKMET ERSOY RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa'da Hikmet Ersoy (E-38) bugün Hamitkoy'deki paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisin açiklamasına göre, Ersoy'un hayatını kaybettiği olay bugün saat 17.50'de meydana geldi.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ersoy saat 19.10'da yaşamını yitirdi.

Hikmet Ersoy'un ölüm sebebinin, yapılacak otopsiyle belirleneceği belirtildi

Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 15.04.2018 21:43
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