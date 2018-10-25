Lefkoşa Maratonu kayıtları yarın başlıyor

11 KASIM PAZAR GÜNÜ 4, 10 VE 21 KİLOMETRE OLMAK ÜZERE ÜÇ FARKLI KATEGORİDE KOŞULACAK MARATONUN GELİRİYLE PAYLAŞIM MUTFAĞINA ARAÇ ALINACAK



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu için kayıtlar yarın başlıyor.

11 Kasım Pazar günü koşulacak maratona, katılım ücretleri 4 kilometre için 20 TL, 10 kilometre için 30 TL ve 21 kilometre için 50 TL olarak belirlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla düzenlenecek maraton, 4 kilometre (halk koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometrelik (yarı maraton) olmak üzere 3 kategoride koşulacak.

PAYLAŞIM MUTFAĞI İÇİN ARAÇ ALINACAK

Maraton kayıtları LTB önünde kurulacak kayıt masasında yapılacak. Maratonun geliriyle ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı için yemek dağıtımında kullanılacak araç alınacak.

Kayıt tarih ve saatleri şöyle:

“4 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre için kayıtlar hafta içi 09.00-17.00 arasında ve 3 Kasım Cumartesi 08.00-13.00 saatleri arasında devam edecek. 4 kilometre halk koşusu için 10 Kasım’da 08.00-17.00 saatleri arasında ve maraton günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek. 10 ve 21 kilometre için kayıtlar 9 Kasım Cuma saat 17.00’de tamamlanacak. 27 Ekim – 29 Ekim tarihleri arasında tatil nedeniyle kayıtlar yapılmayacak.

10 ve 21 kilometreye kayıt yaptıracak olanlar kayıtlara gelirken yanlarında kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi getirmeleri gerekiyor. 21 kilometre kategorisine 18 yaş ve üzeri katılabilirken, 10 kilometreye en az 16 yaşındakiler katılabiliyorlar.”

Maraton ile ilgili her türlü bilgiye www.lefkosamaratonu.com adresinden veya 0533 833 3111 ve 0533 835 1222 numaralı telefonları arayarak, Whatsapp ve Viber’dan mesaj atarak ulaşılabiliyor.

