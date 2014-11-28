Lefkoşa Mahali Barosu Başkanı İzveren: “Gürler’in Açıklamaları Üzüntü Ve Kaygı Verici”

Lefkoşa Mahalli Barosu, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler'in dün, törenlerde açılacak pankartlar hakkında yaptığı açıklamayı ” üzüntü ve kaygı verici” olarak niteledi.

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren yaptığı yazılı açıklamada, “Anayasa’nın 3. Maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere hiçbir organın, makam veya mercinin, kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetki kullanamayacağını” hatırlattı.

“Polisin demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yurttaşların temel haklarına saygılı olarak Anayasa ve yasalar çerçevesinde görev yapmakla yükümlü olduğunu” belirten İzveren, Polisin ayrıca “Anayasadan ve 51/1984 sayılı Polis Yasasından kaynaklanan bu görev ve yetkilerini Anayasaya ve yasalara bağlı kalarak, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, yansız olarak yapmakla yükümlü olduğunu” bildirdi.

İzveren, Anayasadaki Temel Hak ve Özgürlükler başlığı altında düzenlenen 24. Maddede Düşünce, Söz ve Anlatım Özgürlüğü ile ilgili maddenin 2’nci fıkrasına atıfta bulunarak “Herkes, düşünce ve kanaatlerini, söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve Devlet sınırları sözkonusu olmaksızın, kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.

Gürler’in “Bundan sonra günün anlam ve önemini belirten pankartlar dışında bir görüşe izin verilmeyeceği” ile ilgili açıklamasına dayanak teşkil eden herhangi bir hukuki metin veya düzenleme veya yasal bir gerekçe bulunmadığı görüşünü dile getiren İzveren, “Sn. Polis Genel Müdür Vekilinin bu açıklamalarının Anayasaya ve yürürlükteki yasalara aykırı olduğu kanaatindeyiz ve Sn. Polis Genel Müdür Vekilinin yapmış olduğu bu açıklamayı üzüntü ve kaygı verici bir açıklama olarak nitelendiriyoruz” dedi.

İzveren şöyle devam etti:

“Biz hukuk camiası olarak görevlerimizi yaparken bir kamu hizmeti yaptığımızı ve adaletin sağlanmasında da yargının bir bacağını oluşturduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamaktayız.

Polislerin görevlerini yaparken ne kadar zorluklar içinde çalıştıklarının, görevlerini kendilerinden ve aile yaşamlarından ödünler vererek, meşakkatle yaptıklarının bilincindeyiz. Ancak Sn. Polis Genel Müdür Vekilimizin bu açıklaması karşısında ve hukuka ve hukuk devleti ilkesine aykırı her türlü tutum karşısında hukuk camiası olarak sessiz kalamayacağımızı ve Anayasal ilke ve hakların korunmasını sağlamak ve temin etmek amacıyla her türlü platformda görevimizi yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiriz. “