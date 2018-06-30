banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
DENİZ: “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak
SİGARA HIRSIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP'li Üyeler de Yer Alacak...

Yeni Kıbrıs Partisi, 24 Haziran yerel seçimleri ardından, belediye meclislerine seçilen üyelerinin, “emekten ve ekolojiden yana, anti-militarist ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı, katılımcı demokrasinin kurumlarının çalışması için” mücadele edeceğini, “toplumsal muhalefetin savunucusu ve sözcüsü olacaklarını” duyurdu. 

Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP'li Üyeler de Yer Alacak...

Yeni Kıbrıs Partisi, 24 Haziran yerel seçimleri ardından, belediye meclislerine seçilen üyelerinin, “emekten ve ekolojiden yana, anti-militarist ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı, katılımcı demokrasinin kurumlarının çalışması için” mücadele edeceğini, “toplumsal muhalefetin savunucusu ve sözcüsü olacaklarını” duyurdu. 

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:07
Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP'li Üyeler de Yer Alacak...

Yeni Kıbrıs Partisi, 24 Haziran yerel seçimleri ardından, belediye meclislerine seçilen üyelerinin, “emekten ve ekolojiden yana, anti-militarist ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı, katılımcı demokrasinin kurumlarının çalışması için” mücadele edeceğini, “toplumsal muhalefetin savunucusu ve sözcüsü olacaklarını” duyurdu. 
YKP’den yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP’li üyelerinin de yer alacağı kaydedildi. 
Gülay Kaşer, Devran Öztunç ve Murat Kanatlı’nın Lefkoşa Belediye Meclisi’ne, Ulus Irkad’ın Mağusa Belediye Meclisi’ne, Osman Höyük’ün ise Çatalköy Belediye Meclisi’ne seçildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yaşadığımız yerlerin orda yaşayanlar tarafından yönetilmesi için gerek mahalle/bölge forumlarının yapılması, gerekse demokratik kitle örgütlerinin öneri, fikir ve sorunlarının ilgili karar alma mekanizmalarına taşınması için çalışacağız” ifadelerine yer verildi. 
Yerel seçimlere katılım oranlarının da değerlendirildiği açıklamada, sandığa gitmeyenlerin oranın oldukça yüksek olduğunu, kaydedildi. 
Açıklamada, “Politik gerekçelerle, rejime karşı bir tavır olarak sandığa gitmeyenleri de selamlarız” denildi. 
 


banner288
Son Güncelleme: 30.06.2018 15:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı hastanelik oldu!
Ünlü şarkıcı hastanelik oldu!
Güney’den, Kuzey’e geçişlerde uzun kuyruklar...
Güney’den, Kuzey’e geçişlerde uzun kuyruklar...
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
41. Güzelyurt Portakal Festivali Açıldı
41. Güzelyurt Portakal Festivali Açıldı
Başbakan Tufan Erhürman, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti!
Başbakan Tufan Erhürman, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti!
Davulcu, Toplumun Önünü Açacak Uygulamaların Hayata Geçirilmesini İstedi
Davulcu, Toplumun Önünü Açacak Uygulamaların Hayata Geçirilmesini İstedi
Embriyo donasyonu ile tüp bebek tedavisi
Embriyo donasyonu ile tüp bebek tedavisi
Emekliler günü ve emekliler haftası!
Emekliler günü ve emekliler haftası!
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
50. Geleneksel İskele Festivali açıldı
50. Geleneksel İskele Festivali açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim