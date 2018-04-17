Lefkoşa Kumsal Park’ta “Çocuk Festivali” Düzenlendi

ETKİNLİĞE LEFKOŞA BÖLGESİ İLKOKULLARI VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDAN ÖĞRENCİLER KATILDI



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kumsal Park’ta Lefkoşa bölgesi ilkokulları ve özel eğitim okullarından öğrencilerin katılımıyla “Çocuk Festivali” düzenlendi.



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Telsim işbirliğinde Meraklı Sınıf Dergisi’nin katkılarıyla Simit Dünyası, Deniz Plaza ve Koop Süt sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte; yüz boyuma, müzik ve oyunlarla öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte şarkılar söylendi, şiirler okundu.



Festivalde, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Meraklı Sınıf Dergisi Direktörü Bakiye Lord konuşma yaptı.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın “kalbinde” yer alan Kumsal Park’a ilişkin geçmişte birçok tartışma yaşandığını, belediye ve Telsim işbirliğinde yapılan çalışmaların ardından parkın bugün kentin en önemli yeşil alanlarından biri durumunda olduğunu belirtti.



Parkı her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini, yürüyüşler yapıldığını, çocukların parkta eğlendiğini söyleyen Harmancı, parkların çocukların gelişimi için de önemli olduğuna vurgu yaptı.



Harmancı, çocukların parklarda oyunlar oynayarak öğrenmesinin, özgür bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını belirtti.



LTB Başkanı Harmancı, etkinliğin düzenlenmesine destek olan kurumlara teşekkür etti.



TANPINAR



KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kumsal Park’ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk Festivali’ni geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Kumsal Park’a sahip çıkmanın önemine işaret eden Tanpınar, parkın bu yıl da Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yaptığını, Lefkoşa bölgesi ilkokullarından çok sayıda öğrencinin etkinliğe katıldığını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.



Tanpınar, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.



LORD



Meraklı Sınıf Dergisi Direktörü Bakiye Lord, Çocuk Festivali’ne katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.



Lord, Kumsal Park’ın yemyeşil doğa ile içi içe ortamında çocukların eğlenme, oyunlar oynama imkanı bulduklarını, bunun önemli olduğunu kaydetti.









