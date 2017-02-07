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07 Şubat 2017 Salı 10:59

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan Halka Çağrı..

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan Halka Çağrı..
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 Şehir Planlama Dairesi’nin “Başkent Lefkoşa İmar Planı”nı revizyon çalışmalarının başlaması üzerine, Lefkoşa Kaymakamlığı halka çağrı yaparak, görüş ve beklentilerin bildirilmesini istedi.

İmar Yasası gereği Lefkoşa bölgesinde düzenli gelişmeyi sağlamak; bölge halkına sağlık, huzur, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak amacı taşıyan çalışmalarla ilgili olarak açıklama yapan Lefkoşa Kaymakamlığı, halkın imara ilişkin görüşlerini ve planlamaya yönelik beklentilerini, 24 Mart’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bildirmesi gerektiğini duyurdu.

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