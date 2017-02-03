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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan Halka Çağrı...

55/89 İmar Yasası gereği Lefkoşa bölgesinde düzenli gelişmeyi sağlamak; bölge halkına sağlık, huzur, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla planlama makamı olan Şehir Planlama Dairesi’nin “Başkent Lefkoşa İmar Planı”nın revizyon çalışmalarına başladığı belirtilerek, halkın bu konudaki görüş ve beklentilerini bildirmesi istendi. Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın yaşadığı çevrede imara ilişkin görüşlerini ve planlamaya yönelik beklentilerini Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 22 Mart tarihine kadar bildirmesi önemle duyurulur” denildi.

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan Halka Çağrı...
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: 55/89 İmar Yasası gereği Lefkoşa bölgesinde düzenli gelişmeyi sağlamak; bölge halkına sağlık, huzur, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla planlama makamı olan Şehir Planlama Dairesi’nin “Başkent Lefkoşa İmar Planı”nın revizyon çalışmalarına başladığı belirtilerek, halkın bu konudaki görüş ve beklentilerini bildirmesi istendi.

Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın yaşadığı çevrede imara ilişkin görüşlerini ve planlamaya yönelik beklentilerini Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 22 Mart tarihine kadar bildirmesi önemle duyurulur” denildi.

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