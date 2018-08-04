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Lefkoşa İzcilik Derneği’nde Başkan Ve Yönetim Kurulu Seçildi..

Lefkoşa İzcilik Derneği, ilk yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda dernek başkanlığına Bakiye Lord; faal üyeliklere Sare Kürtoğlu ve Mustafa Lord; Denetleme Kurulu üyeliklerine Sevim Çemender, Görkem Korbay, Funda Şensoy; Disiplin Kurulu üyeliklerine de İffet Sarper, Güldem Çivi ve Gülsün Lord seçildi.

Lefkoşa İzcilik Derneği’nde Başkan Ve Yönetim Kurulu Seçildi..

Lefkoşa İzcilik Derneği, ilk yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda dernek başkanlığına Bakiye Lord; faal üyeliklere Sare Kürtoğlu ve Mustafa Lord; Denetleme Kurulu üyeliklerine Sevim Çemender, Görkem Korbay, Funda Şensoy; Disiplin Kurulu üyeliklerine de İffet Sarper, Güldem Çivi ve Gülsün Lord seçildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:03
Lefkoşa İzcilik Derneği’nde Başkan Ve Yönetim Kurulu Seçildi..

Lefkoşa İzcilik Derneği, ilk yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda dernek başkanlığına Bakiye Lord; faal üyeliklere Sare Kürtoğlu ve Mustafa Lord; Denetleme Kurulu üyeliklerine Sevim Çemender, Görkem Korbay, Funda Şensoy; Disiplin Kurulu üyeliklerine de İffet Sarper, Güldem Çivi ve Gülsün Lord seçildi.
Yönetim kurulu üyelerinin, dernek olarak planladıkları izcilik çalışmaları hakkında bilgi de verdiği toplantıda, derneğin kurucu üyeleri ile dernekte aktif olarak görev alacak izci gönüllüleri de hazır bulundu. Yönetim Kurulu üyeleri yaptıkları konuşmalarda; 7 ve 18 yaş artı olan üyelere başta izcilik, sonrasında ise liderlik ile izci gönüllüğüyle hayat boyu devam eden bir yaşam tarzı yaratmak, Yavrukurtlar basamağında başlayıp topluma hizmet, Ergin İzcilik basamağı ile daha kapsamlı bir hal alarak toplumun her alanında kendini göstermesini sağlamak için her yaştan izci ve gönüllü izciyle yollarına devam edeceklerini belirterek, şunları ifade etti:
“Ülkemizdeki izcilik; çoğu insanın sadece uzaktan görerek otel izciliği yapılan bir gençlik hareketi diye adlandırılıyor. Oysa ki derneğimizin vermek istediği izcilik ile; çocuk ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlamak birinci vazifemiz olacaktır...”
Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord da toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede izciliğe elverişli birçok alan olduğunu kaydetti.
Türkiye İzcilik Federasyonu’nda önce liderlik ardından oymakbaşı eğitimini tamamladığını belirten Lord, şöyle konuştu:
“Ülkemizde izciliğe elverişli birçok alan var ve bu alanlarda çadırda izcilik paha biçilmez ve vazgeçilmez bir tecrübedir. Lefkoşa İzcilik Derneği’nin Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki binasına, siz çocuklar ve gençleri geniş ailemize davet eder, izciliğin toplumumuz için önemini bir kez daha görmüş olmanızı dileriz.”
 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 16:23
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