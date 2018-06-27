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Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi.

Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Lefkoşa İlçesinde Seçilenlere Mazbataları verildi!

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi.

Lefkoşa ilçesinde 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda saat 14.30’da düzenlenen törenle verildi.

Törende ilk olarak Lefkoşa ilçesi belediye başkanlarına mazbataları dağıtıldı. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros mazbatalarını aldı.

Daha sonra meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları dağıtıldı.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 15:34
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