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29 Ocak 2017 Pazar 09:08

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; 31 yaşındaki Fuat Döner’in NY 192 plakalı aracı ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken, Türkeli Çemberi’ni geçtikten sonra direksiyon hakimiyeti kaybederek, aynı istikamette önünde seyreden 43 yaşındaki Mehmet Emin Yaman yönetimindeki GF 487 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etksi ile kontrolden çıkan GF 487 plakalı araç, yolun solundan çıkıp toprak bankete çarparak, yol içerisine döndü ve tekrar NY 192 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza soncu her iki araç sürücüsü ile GF 487 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki İzzet Erdoğan, 36 yaşındaki Serdar Papatya ile 40 yaşındaki Aydın Papatya yaralandı. Yaralılar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahade altına alındı.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

KAYNAK:HAVADİS KIBRIS

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