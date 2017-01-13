



Lefkoşa-Girne yolunda korkutan kaza

Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyreden bir araç, Gönyeli Çemberi yakınlarında araç kontrolünü kaybetti ve takla atarak karşı şeride geçti. Araç, refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu iki araca çarptı. Çarpma sonucu durmayan araç, yaklaşık 200 metre sürüklendi.





Çarpma sonucu GJ 450 plakalı Nissan marka araçta bulunan 60 yaşlarında bir kişinin ellerinin kırıldığı öğrenilirken, yüzünde de büyük hasar meydana geldiği, araçta yolcu olarak bulunan kadının ise hafif yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, kazaya sebebiyet veren BMW marka araçta 3 gencin bulunduğu da öğrenilirken, gençlerde hafif yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenilirken, isimlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

60 yaşlarında olan kişiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ileri tetkik ve müdahale için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.