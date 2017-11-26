Lefkoşa - Girne Yolunda Kaza!

LEFKOŞA -GİRNE ANAYOLUNDA KAZA...KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK ALEV ALDI



Lefkoşa -Girne anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak alev aldı. 23 yaşındaki sürücü Uttuman Adewale (E) hafif yaralandı.Polisin verdiği bilgiye göre, kaza bugün saat 10.45 sıralarında Lefkoşa -Girne anayolunun 4 ile 5’inci kilometreleri arasında meydana geldi.Aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde Lefkoşa istikametine seyreden Adewale, sola meyilli virajda yönetimindeki LK 684 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan araç yanarak zarar gördü. Elektrik direği de kırıldı.Hafif yaralanan sürücü Uttuman Adewale, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.