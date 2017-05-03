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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 06:28

Lefkoşa Girne Yolunda Kaza

Lefkoşa Girne Yolunda Kaza
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Lefkoşa Girne yolunda korkutan kaza

Lefkoşa Girne yolunda bu sabah meydan gelen kaza görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Girne istikametine doğru gitmekte olan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile orta refuju aşan van araç karşı şeride geçti. Şans eseri karşı şeritte başka bir araçla kaza yaşanmadı. Yaşanan kaza nedeniyle Lefkoşa- Girne yolunda trafik bir süreliğine aksadı 
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Bir Garip “Kaza”!

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