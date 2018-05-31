Lefkoşa-Girne yolu açıldı

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ SU TAŞKINLARINA MÜDAHALE ETTİ



AĞILLAR’DA DERE YATAĞINDA ARACIYLA MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI



Ülkeyi hafta başından itibaren etkisi altına alan mevsim yağmurları, bugün başta Başkent Lefkoşa olmak üzere yer yer etkili oldu. Su taşkınlarına da neden olan etkili yağış, su birikintisi nedeniyle Lefkoşa-Girne yolunun bir süre kapanmasına neden oldu.





İlgili birimlerin müdahalesiyle yol yaklaşık bir saatte yeniden trafiğe açılırken, yollarda kalan araçlara, su baskını yaşanan evlere de müdahale edildi.



Lefkoşa-Girne anayolunda su taşkını sonucu yolda mahsur kalan araçlara Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri yardımcı oldu.



Ekipler ayrıca, Sivil Savunma ALO 101 ihbar hattına gelen yardım talebi üzerine Girne-Boğaz'da bulunan Bahçelievler bölgesindeki bodrum katları yağmur suyuyla dolan bazı evlere de müdahale etti.





Şiddetli yağışlar İskele bölgesinde de etkili oldu.



Ağıllar köyünde dere yatağında araçlarıyla mahsur kalan bir aile, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı.



Sivil Savunma açıklamasında “Gelen ihbarlar değerlendirilmekte ve gerekli müdahaleler imkânlar dahilinde yapılmaya devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.



