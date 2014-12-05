SİBER: “YARIŞMA VE PROJELERDEN HEYECAN DUYDUM. BU YARIŞMA, İSTENİRSE YAPILABİLECEĞİNİ VE İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN ZENGİNLİĞİMİZİ GÖSTERDİ”

HARMANCI: “BAŞKENTİN KALBİNE DOKUNAN BİR PROJE... ÇAĞDAŞ MİMARİYLE İLGİLİ BİR VİZYON KATTI”

ÖGE: “HEYECANLA YOLA ÇIKTIK”

“Lefkoşa, Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması”nda derece alanlara ödülleri bugün düzenlenen törenle verildi.

KTMMOB Mimarlar Odası ve LTB ortak çalışması ile Cumhuriyet Meclisi himayelerinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Limasol Türk Kooperatif Bankası Salonu’nda saat 17.00’de başladı.

Ödül törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak birer konuşma yaptı.

ÖGE: “SİBER’İN ‘LEFKOŞA HARİTASINI AL GEL’ DEMESİYLE BAŞLADIK”

Ödül töreninde konuşan Mimarlar Odası Başkanı Azmi Öge, yarışmanın Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in “Lefkoşa için ne yapılabilir ve Lefkoşa haritasını al gel” demesiyle başlayan uzun bir ön hazırlık süreci olduğunu kaydetti.

Büyük bir heyecanla yola çıktıklarını ve Lefkoşa’ya girişten itibaren bir tertip, düzen getirme düşüncesine girdiklerini anlatan Öge, bunun en güzel yolunun meslektaşlarının ve halkın serbest katılımını sağlamakla olabileceği düşüncesiyle yarışma düzenlediklerini kaydetti.

Değerlendirme çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Öge, katkı koyanlara teşekkür etti.

HARMANCI: “BAŞKENTİN KALBİNE DOKUNAN BİR PROJE”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, heyecan verici bir çalışma ortaya çıktığını kaydetti ve bu akşam başkentin kalbine dokunan bir projenin finalinin yapıldığını söyledi.

Jüri karşısına 8 projenin geldiğini, projelerin her birinin bugün ve geleceğe dair yapılması gerekenleri kendilerine gösterdiğini kaydeden Harmancı, projelerin kendilerine çağdaş mimariyle ilgili bir vizyon kattığını da belirtti.

Harmancı, günün koşullarına göre Surlariçi ve dışını birleştiren bir mimari beklediklerini kaydetti ve bunun yanında, yeşili koruyan ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayan projelerin karşılarına geldiğini anlattı.

SİBER: “İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN ZENGİNLİĞİMİZİ GÖSTERDİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise, bu yarışmanın ve projelerin kendisinde bir heyecan yarattığını kaydetti ve yarışmanın istenirse yapılabileceğini, insan kaynakları açısından zengin olduklarını gösterdiğini belirtti.

Siber, birçok kişinin yurt dışında şehir merkezlerinde güzel parklar görünce “niçin bizde yok” dediğini ancak kendisi üst kademelerde görev yapmaya başlayınca “niçin” deme gibi bir durumunun olamayacağını ve kendi kendine “yap o zaman” diyerek inisiyatif üstlendiğini anlattı.

Mimarlar Odası ve LTB ile birlikte çalışarak bugüne gelindiğini belirten Siber, bu çalışmanın hayata geçeceğini ve gurur duyacaklarını kaydetti.

Bu tür projelerin aidiyet duygusu açısından da önemli olduğunu dile getiren Siber, projeyle ortaya çıkacak yapının, turistler için de önemli olduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

Konuşmaların ardından projeye emek veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Siber ve Prof Dr. Nur Akın’a teşekkür plaketi sunuldu.

Yarışmada Bahadır Numan ve ekibi birincilik, Şebnem Önal Hoşkara, Mukaddes Faslı, Beser Oktay, Ercan Hoşkara ve Polat Hançer ve ekipleri ikincilik, Emre Akbil, Erçim Uluğ ve Esra Can Akbil ve ekipleri üçüncülük ödülünü kazandı.

Ödülleri, birincilik ödülü kazanan proje adına Bahadır Numan, ikincilik ödülü alan proje adına Şebnem Önal Hoşkara ve üçüncülük ödülü alan proje adına Emre-Esra Akbil ve Erçim Uğur aldı.

Projeler, 11 Aralık Perşembe gününe kadar, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Merkez Binası Kültür Salonu’nda sergilenecek